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Эксперт подсказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Лера Букина
1 час назад
Фондовый рынок предоставляет много возможностей для того, чтобы разбогатеть. Об этом агентству «Прайм» заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
Эксперт подсказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
Фото: ТАССТАСС
Чтобы понимать, куда стоит инвестировать, нужна финансовая грамотность, подчеркивает эксперт. Кроме того, необходима финансовая дисциплина для того, чтобы человек мог избавиться от кредитов и жизни «от зарплаты до зарплаты», отметил Тузов.
«Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — подсказал специалист.
Он также заявил о необходимости иметь навык постоянной учебы и поиска нового. Лишь благодаря исследованию новых вариантов инвестиций можно разбогатеть быстро, заявил Тузов.
Он назвал еще один навык – понимать риски, правильный баланс между риском и доходностью и обеспечением приращения капитала. Тузов также считает, что человек должен уметь правильно расставлять приоритеты.
«Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — подчеркнул эксперт
Недавно глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан способна добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет. Он также считает, что целесообразно учитывать имущественный ценз. По мнению главы Счетной палаты, «социальные реформы нужно проводить без революций» и учитывать сохранение определенной стабильности. Кудрин назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет.
Личный счет,Алексей Кудрин,Счетная палата,
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