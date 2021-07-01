Эксперт подсказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Чтобы понимать, куда стоит инвестировать, нужна финансовая грамотность, подчеркивает эксперт. Кроме того, необходима финансовая дисциплина для того, чтобы человек мог избавиться от кредитов и жизни «от зарплаты до зарплаты», отметил Тузов.
«Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — подсказал специалист.
Он также заявил о необходимости иметь навык постоянной учебы и поиска нового. Лишь благодаря исследованию новых вариантов инвестиций можно разбогатеть быстро, заявил Тузов.
Он назвал еще один навык – понимать риски, правильный баланс между риском и доходностью и обеспечением приращения капитала. Тузов также считает, что человек должен уметь правильно расставлять приоритеты.
«Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — подчеркнул эксперт
Недавно глава Счетной палатыАлексей Кудрин заявил, что адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан способна добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет. Он также считает, что целесообразно учитывать имущественный ценз. По мнению главы Счетной палаты, «социальные реформы нужно проводить без революций» и учитывать сохранение определенной стабильности. Кудрин назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет.