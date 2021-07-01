«Копить особо нечего»: эксперты о новой пенсионной реформе

Разработанная Центробанком и рядом негосударственных пенсионных фондов новая система негосударственного пенсионного обеспечения может быть интересна лишь небольшому числу россиян, которым доход позволяет откладывать деньги «на старость». Об этом заявили опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

https://www.mk.ru/economics/2021/07/01/rossiyanam-gotovyat-novuyu-pensionnuyu-reformu-prizovut-vkladyvat-dengi-v-npf.html

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Ранее стало известно, что Банк России и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Главным отличием новой системы будет то, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству, и будет предусмотрена возможность досрочной выплаты. Накопленные средства также можно будет получить в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен.

Также одной из важнейших опций станет возможность самостоятельного пополнения счетов без участия работодателей и наследуемость накоплений. А главной приманкой - отдельный налоговый вычет, например, в размере 6% от совокупного дохода, отмечает издание.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, новая система – «первое нормальное предложение со стороны Банка России на пенсионном рынке».

«Все прежние варианты были невнятными и финансово уязвимыми. Видимо, регулятору удалось договориться с Минфином об определенных налоговых уступках. Теперь дело за НПФ: они должны заинтересовать людей, предложив им надежные и выгодные инструменты долгосрочного инвестирования», - пояснил он.

При этом эксперты напомнили, что в нынешней нестабильной экономической ситуации существуют серьезные финансовые риски, и нет никакой гарантии, что НПФ удастся сохранить накопления граждан. Еще одной проблемой является то, что большое количество россиян живут «от зарплаты до зарплаты», и у них просто нет средств, чтобы вносить их в негосударственные пенсионные фонды. Потенциально в новой программе могло бы поучаствовать меньше 20% жителей России.

«Копить особо и нечего: во-первых, реальные доходы населения низкие, во-вторых, они продолжают падать. Еще одно препятствие заключается в историческом отсутствии доверия к любым подобным финансовым институтам», - пояснил член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.