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Мишустин повысил прожиточный минимум на 2022 год

Российская Газетаиещё 19
50 минут назад
Премьер-министр Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума на 2022 год для разных групп населения.
Мишустин повысил прожиточный минимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 1 января она составит:
- в целом по стране на душу населения - 11 950 рублей;
- для трудоспособного населения - 13 026 рублей;
- для пенсионеров - 10 277 рублей;
- для детей 11 592 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается правительством сразу на весь год, а не от квартала к кварталу, как это было раньше. В этом году его величина на душу населения равна 11 653 рублям.
Личный счет,Михаил Мишустин,
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