Раскрыты особенности прожиточного минимума на 2022 год

В Минтруде
напоминают, что в прошлом году минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум стали рассчитываться исходя из медианной заработной платы и медианного среднедушевого дохода. Таким образом, прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом
. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13 617 рублей, что на 6,4% выше, чем в 2021 году.