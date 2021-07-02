Раскрыты особенности прожиточного минимума на 2022 год

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей. При этом для трудоспособного населения он составит 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей. А минимальный размер оплаты труда в следующем году может составить более 13 тысяч рублей.