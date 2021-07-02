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Россиянам рассказали, как проще всего разбогатеть

Лера Букина
1 час назад
Долгосрочное инвестирование рано или поздно приносит плоды. Об этом агентству «Прайм» заявил директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
Россиянам рассказали, как проще всего разбогатеть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, финансовые активы растут в долгосрочной перспективе.
«Важно отметить, что, говоря о длинном горизонте, речь идет о периодах не в 2-3 года, а о 10-15. Только при такого рода горизонтах можно с высокой долей вероятности говорить о минимизации каких-либо рисков», - подчеркнул эксперт.
Зюриков считает целесообразным инвестировать понемногу, но постоянно, чтобы в наименьшей степени зависеть от момента входа. По его словам, необходимо готовиться к периоду ожидания, поскольку в данном случае это может занять некоторое время. Хотя и «никто не хочет богатеть медленно», привел эксперт слова Уоррена Баффета.
Как заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, если откладывать и инвестировать 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть. Он также заявил о необходимости иметь навык постоянной учебы и поиска нового. Лишь благодаря исследованию новых вариантов инвестиций можно разбогатеть быстро, заявил Тузов. Он назвал еще один навык – понимать риски, правильный баланс между риском и доходностью и обеспечением приращения капитала. Тузов также считает, что человек должен уметь правильно расставлять приоритеты.
Личный счет,Александр Зюриков,Уоррен Баффет,
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