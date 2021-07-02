Россиянам рассказали, как проще всего разбогатеть

Как заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, если откладывать и инвестировать 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть. Он также заявил о необходимости иметь навык постоянной учебы и поиска нового. Лишь благодаря исследованию новых вариантов инвестиций можно разбогатеть быстро, заявил Тузов. Он назвал еще один навык – понимать риски, правильный баланс между риском и доходностью и обеспечением приращения капитала. Тузов также считает, что человек должен уметь правильно расставлять приоритеты.