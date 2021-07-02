«Главный враг инвестора – инфляция»: как считать доход от вложений

Для инвестирования нужно очень точно и подробно считать доходность вложений, чтобы результат соответствовал ожиданиям. Об этом агентству «Прайм» сообщил
создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
При правильном подсчете доходности инвестиций можно увидеть, что доход от депозита в банке является и вовсе расходом, отметил эксперт.
«Или, например, можно увидеть, что инвестиции в недвижимость помогли вам сохранить капитал, но не приводят к быстрой окупаемости - на реальный возврат инвестиций (если не продавать саму недвижимость) потребуется 15-20 лет, а не 5-10, как вы рассчитывали изначально», - заявил Клопенко.
Как сообщил эксперт, в подсчете доходности инвестиций следует придерживаться долгосрочного периода, в частности, из расчета трех лет. Также в ходе подсчета не нужно отбрасывать налоговые вычеты и все возможные издержки, отметил Клопенко. Это может касаться комиссий брокеров или посредников или любых других расходов, подчеркнул он.
Специалист также обратил внимание на коммунальные расходы, амортизацию и ремонт в случае с инвестированием в арендную недвижимость.
Главным врагом инвестора является инфляция, указал Клопенко. Так, следует учитывать годовую инфляцию — фактическую или прогнозируемую. Также он считает целесообразным использовать данные Росстата
для понимания, удалось ли что-то заработать в текущем году или же все было «съедено» инфляцией.
Клопенко рекомендует для большей точности подсчитывать доходность в валюте. Он также посоветовал инвестировать долгосрочно и как можно меньше изымать капитал во время инвестирования.
«Вы будет вознаграждены за это», — заключил специалист.
Как сообщили в управляющих компаниях, в России зафиксировано снижение среднего размера вложений в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в 2020 году. Сокращение составило до 29% по сравнению с 2019 годом.