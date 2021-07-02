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«Главный враг инвестора – инфляция»: как считать доход от вложений

Лера Букина
17 минут назад
Для инвестирования нужно очень точно и подробно считать доходность вложений, чтобы результат соответствовал ожиданиям. Об этом агентству «Прайм» сообщил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
«Главный враг инвестора – инфляция»: как считать доход от вложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При правильном подсчете доходности инвестиций можно увидеть, что доход от депозита в банке является и вовсе расходом, отметил эксперт.
«Или, например, можно увидеть, что инвестиции в недвижимость помогли вам сохранить капитал, но не приводят к быстрой окупаемости - на реальный возврат инвестиций (если не продавать саму недвижимость) потребуется 15-20 лет, а не 5-10, как вы рассчитывали изначально», - заявил Клопенко.
Как сообщил эксперт, в подсчете доходности инвестиций следует придерживаться долгосрочного периода, в частности, из расчета трех лет. Также в ходе подсчета не нужно отбрасывать налоговые вычеты и все возможные издержки, отметил Клопенко. Это может касаться комиссий брокеров или посредников или любых других расходов, подчеркнул он.
Специалист также обратил внимание на коммунальные расходы, амортизацию и ремонт в случае с инвестированием в арендную недвижимость.
Главным врагом инвестора является инфляция, указал Клопенко. Так, следует учитывать годовую инфляцию — фактическую или прогнозируемую. Также он считает целесообразным использовать данные Росстата для понимания, удалось ли что-то заработать в текущем году или же все было «съедено» инфляцией.
Клопенко рекомендует для большей точности подсчитывать доходность в валюте. Он также посоветовал инвестировать долгосрочно и как можно меньше изымать капитал во время инвестирования.
«Вы будет вознаграждены за это», — заключил специалист.
Как сообщили в управляющих компаниях, в России зафиксировано снижение среднего размера вложений в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в 2020 году. Сокращение составило до 29% по сравнению с 2019 годом.
Личный счет,Росстат,
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