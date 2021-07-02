Разгон инфляции: что подорожает больше всего к осени

Расти цены будут почти на все, что во многом связано с продолжением мягкой политики ведущих ЦБ мира ( ФРС ЕЦБ ), а также с еще не совсем восстановившимся предложением ряда товаров на рынке. Об этом News.ru заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

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На рост цен на продовольствие влияет неурожай ряда популярных у потребителей сельскохозяйственных культур (свеклы, моркови и картофеля), отмечает он.

Причиной роста цен являются пандемия и локдауны на ее фоне, отметил доцент экономического факультета РУДН Сергей Чернико. Ограничения нарушают цепочки поставок, отметил он.

Прежде всего, могут подорожать товары отечественных производителей, считает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Как отмечается, в России могут подорожать молоко, сливочное масло, сметана и кисломолочная продукция.

Также ожидается существенный рост цен на хлеб. Российские предприятия выступили против разрабатываемого ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза . Они предупредили о возможном подорожании хлеба. Российский союз пекарей (РСП) сообщил, что финансовая нагрузка производителей может увеличиться на 22 млрд рублей в связи с новыми правилами. Это повлечет за собой огромные экономические потери отрасли в целом.

Под ценовой удар может попасть и черный чай. Как отмечается, поставщики уже предупредили ретейлеров о планируемом повышении цен на продукт на 12%.

Также в стране может сильно подорожать одежда и обувь. Это может произойти либо летом, либо в начале осенне-зимнего сезона. В частности, это обусловлено ростом цен на ткани. Эксперты прогнозируют, что вещи станут дороже как минимум на 15–30%.

По словам Пушкарева, резко могут подорожать абсолютно любые товары и продукты, особенно если они не успели сильно подорожать ранее.