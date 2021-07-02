Клиентов банков предупредили о возможном лишении денег

Клиенты банков могут до конца года лишиться до 1 млрд рублей в связи с появлением новой схемы интернет-мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках услуг и товаров в Сети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение разработчика решений для предотвращения кибератак и выявления фрода Group-IB.

Деньги покупателей с таких страниц направляются напрямую злоумышленникам посредством легальной транзакции в банке. В компании сообщили, что схема наносит удар по многим.

«Это и клиент банка, скорее всего, безвозвратно потерявший свои деньги и не получивший покупку, это банк-эмитент, одобривший транзакцию, это онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники, и платежные системы, чьи бренды нелегально и без их ведома используются в мошеннической схеме», – подчеркнули в Group-IB.

Банки должны усилить защиту от модифицированной схемы мошенничества, отмечает руководитель направления Group-IB по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов . Необходимо блокировать возможность обращения фейковых мерчантов к легитимному серверу 3-D Secure, считает он.

По словам Крылова, это происходит с помощью прямых запросов, генерируемых мошенниками или автоматизированным способом, то есть ботами. На сегодняшний день защиту от такого типа фрода имеют единицы крупнейших банков страны, отметил он.

Если ситуация не поменяется, ожидается рост финансового и репутационного ущерба. Специалист оценил этот ущерб в 1 млрд рублей до конца года.