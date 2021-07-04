Россиянам раскрыли опасные способы вложения денег

"Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции", — считает эксперт.
"На стоимость основных криптовалют существенно влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. При нарастающем интересе к криптовалюте, в том числе и различных мошенников, государства будут вынуждены ужесточать регулирование этой сферы, что будет негативно влиять на курс криптовалют. В таких условиях сохраняется риск падения котировок и в дальнейшем", — заключает эксперт.