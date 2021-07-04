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Эксперт предупредил об опасном способе накопления денег

Ювелина Бернст
3 часа назад
Самая большая ошибка, которую может сделать начинающий инвестор в нынешних экономических условиях — вложить большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования, считает основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Его слова передает агентство "Прайм".
Эксперт предупредил об опасном способе накопления денег
Фото: Fascinadora/Shutterstock/FOTODOMFascinadora/Shutterstock/FOTODOM
Эксперт отметил, что для долгосрочного инвестора важно сформировать сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель. Только такое распределение инвестиций может защитить вложения от различных негативных воздействий.
В портфеле с хорошей диверсификацией должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам, уточнил Сидоров.
«Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции», — сказал специалист.
Он добавил, что в последнее время инвесторы добавляют в портфель и криптовалюты, однако эксперт считает их самым рисковым активом из-за высокой волатильности.
Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, в свою очередь, заявил, что главным врагом инвестора является инфляция. Он также рассказал, как считать доход от вложений.
Личный счет,Федор Сидоров,
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