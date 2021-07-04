Хазин предупредил россиян с долларовыми накоплениями: грядет обвал

По его словам, правительство США стремится постоянно вливать новую ликвидность на рынки ценных бумаг. В кризис помощь американского государства бизнесу и обычным гражданам оказалась беспрецедентно высокой.

Это грозит финансовыми пузырями и обрушением экономики США. В итоге пострадают те, кто владеет большими запасами долларов. Всего через несколько месяцев после обвала ВВП США может упасть на треть и вызвать аналогичный обвал доллара. Все это приведет к новой Великой депрессии.