Хазин предупредил россиян с долларовыми накоплениями: грядет обвал

По его словам, правительство США стремится постоянно вливать новую ликвидность на рынки ценных бумаг. В кризис помощь американского государства бизнесу и обычным гражданам оказалась беспрецедентно высокой.
По мнению Хазина, президент США Джо Байден не контролирует ситуацию так, чтобы денежные потоки попадали в реальный сектор. В результате средства попадают на биржу, минуя производство и промышленность.
Это грозит финансовыми пузырями и обрушением экономики США. В итоге пострадают те, кто владеет большими запасами долларов. Всего через несколько месяцев после обвала ВВП США может упасть на треть и вызвать аналогичный обвал доллара. Все это приведет к новой Великой депрессии.