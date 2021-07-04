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Хазин предупредил россиян с долларовыми накоплениями: грядет обвал

Майк Габриелян
2 часа назад
Экономист Михаил Хазин заявил, что держатели долларов могут пострадать в ближайшее время, поскольку фондовый рынок США приблизился к обвалу. Свое мнение эксперт высказал в блоге «Аврора».
Хазин предупредил россиян с долларовыми накоплениями: грядет обвал
Фото: ТАССТАСС
По его словам, правительство США стремится постоянно вливать новую ликвидность на рынки ценных бумаг. В кризис помощь американского государства бизнесу и обычным гражданам оказалась беспрецедентно высокой.
По мнению Хазина, президент США Джо Байден не контролирует ситуацию так, чтобы денежные потоки попадали в реальный сектор. В результате средства попадают на биржу, минуя производство и промышленность.
Это грозит финансовыми пузырями и обрушением экономики США. В итоге пострадают те, кто владеет большими запасами долларов. Всего через несколько месяцев после обвала ВВП США может упасть на треть и вызвать аналогичный обвал доллара. Все это приведет к новой Великой депрессии.
Личный счет,Михаил Хазин,Джозеф Байден,
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