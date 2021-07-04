Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Доллар рухнет: Фурсов предсказал шок миллионам «простых смертных»

Ювелина Бернст
2 часа назад
Российский философ Андрей Фурсов рассказал катастрофе, которая произойдет в результате падения пирамиды долгов, основанной на долларе. Об этом сообщает Deita.Ru со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».
Доллар рухнет: Фурсов предсказал шок миллионам «простых смертных»
Фото: ТАССТАСС
Катастрофических последствий в масштабах всей планеты после обвала мировой долларов системы не миновать, считает Фурсов.
По его словам, точка невозврата в данном вопросе была пройдена в начале ипотечного кризиса в мире в 2008 году, когда руководство Соединенных Штатов решило поддержать крупнейшие банки страны прямыми вливаниями долларовой ликвидности.
Тогда был «уже бесповоротно» запущен механизм нарастания грядущего обвала, сказал философ. В последующие годы риск «схлопывания» порочной финансовой системы США возрастал и достиг своего апогея в 2020 году из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Однако и в этой ситуации американское руководство приняло то же решение, что и 12 лет назад — «влить в пылающую экономику еще больше эмиссии, чтобы пожар стал чуть-чуть поменьше», отметил Фурсов.
По его прогнозам, такой подход приведет к тому, что во время следующего кризиса потрясения и шок испытают миллионы «простых смертных», которые «верили в доллар и его могущество».
Запас инструмента эмиссии окончательно себя исчерпал, и следующий удар по финансовой системе США, скорее всего, будет уже последним, заключил эксперт.
Личный счет,Андрей Фурсов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители