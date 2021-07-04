Доллар рухнет: Фурсов предсказал шок миллионам «простых смертных»

Российский философ Андрей Фурсов рассказал катастрофе, которая произойдет в результате падения пирамиды долгов, основанной на долларе. Об этом сообщает Deita.Ru со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

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Катастрофических последствий в масштабах всей планеты после обвала мировой долларов системы не миновать, считает Фурсов.

По его словам, точка невозврата в данном вопросе была пройдена в начале ипотечного кризиса в мире в 2008 году, когда руководство Соединенных Штатов решило поддержать крупнейшие банки страны прямыми вливаниями долларовой ликвидности.

Тогда был «уже бесповоротно» запущен механизм нарастания грядущего обвала, сказал философ. В последующие годы риск «схлопывания» порочной финансовой системы США возрастал и достиг своего апогея в 2020 году из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Однако и в этой ситуации американское руководство приняло то же решение, что и 12 лет назад — «влить в пылающую экономику еще больше эмиссии, чтобы пожар стал чуть-чуть поменьше», отметил Фурсов.

По его прогнозам, такой подход приведет к тому, что во время следующего кризиса потрясения и шок испытают миллионы «простых смертных», которые «верили в доллар и его могущество».