Названы вакансии на удаленке с зарплатой до ₽300 тысяч

Сервис Superjob провел очередное исследование и выяснил, сколько в среднем зарабатывают заведующие медицинскими складами в 70 городах России, в том числе и во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

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По информации исследования, заведующий медицинским складом в столице Приморья может получать в среднем 85 тыс. руб. В Москве такому же работнику могут платить в среднем 110 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге их коллега может рассчитывать на 100 тыс. руб.