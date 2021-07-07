Названы вакансии на удаленке с зарплатой до ₽300 тысяч

Сервис Superjob провел очередное исследование и выяснил, сколько в среднем зарабатывают заведующие медицинскими складами в 70 городах России, в том числе и во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
По информации исследования, заведующий медицинским складом в столице Приморья может получать в среднем 85 тыс. руб. В Москве такому же работнику могут платить в среднем 110 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге их коллега может рассчитывать на 100 тыс. руб.
В Хабаровске заведующий медицинским складом может получать в среднем 80 тыс. руб. В Ростове-на-Дону и Новосибирске такие специалисты могут рассчитывать в среднем на 68 тыс. руб., в Екатеринбурге – на 75 тыс. руб., в Челябинске – на 65 тыс. руб. и в Омске – на 60 тыс. руб. в месяц.