Названы вакансии на удаленке с зарплатой до ₽300 тысяч

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Специалисты рассказали, кто во Владивостоке зарабатывает 85 тысяч рублей в месяц

Primpressиещё 10
4 часа назад
Сервис Superjob провел очередное исследование и выяснил, сколько в среднем зарабатывают заведующие медицинскими складами в 70 городах России, в том числе и во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
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Фото: ТАССТАСС
По информации исследования, заведующий медицинским складом в столице Приморья может получать в среднем 85 тыс. руб. В Москве такому же работнику могут платить в среднем 110 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге их коллега может рассчитывать на 100 тыс. руб.
В Хабаровске заведующий медицинским складом может получать в среднем 80 тыс. руб. В Ростове-на-Дону и Новосибирске такие специалисты могут рассчитывать в среднем на 68 тыс. руб., в Екатеринбурге – на 75 тыс. руб., в Челябинске – на 65 тыс. руб. и в Омске – на 60 тыс. руб. в месяц.
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