Россиянам рассказали о пенсионных выплатах в 55 и 60 лет

Женщины, которые достигли 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, могут рассчитывать на получение накопительной части пенсии. Об этом сообщила
кандидат юридических наук Оксана Филачева, передает «Российская газета».
О том, что сегодня это возможно, знают далеко не все пенсионеры, отметила она. Речь идет о выплатах из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подчеркнула Филачева. Как выяснилось, для получения накопительной пенсии в стране действует прежний пенсионный возраст.
Специалист отметила, что сегодня у любого гражданина, который достиг указанного возраста, есть возможность узнать, в каком НПФ находится накопительная часть его пенсии. Необходимо лишь обратиться в любое отделение ПФР
или в МФЦ, подсказала Филачева. Также можно узнать информацию о накоплениях на портале Госуслуг.
Вместе с тем сегодня в России действует «заморозка» новых отчислений на накопительную часть пенсии, заявила специалист. С 2014 года в России такие отчисления перенаправляются в страховую часть выплат для пенсионеров.
По закону предусматривается несколько видов выплат. В частности, единовременная выплата направляется одной суммой сразу. Она полагается тем, кто не приобрел право на получение накопительной пенсии в связи с отсутствием необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов) и россиянам, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии и размера накопительной пенсии.
Также есть срочная пенсионная выплата. Гражданин сам может определять ее продолжительность. Срочная пенсионная выплата полагается тем, кто сформировал пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий.
Существует и накопительная пенсия, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Для расчета ежемесячного размера выплаты, необходимо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную на пенсионном счете застрахованного лица, разделить на 258 месяцев.
Как заявил завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов
, введение нового налога на добычу полезных ископаемых и зачисление этих денег в Пенсионный фонд России (ПФР) поспособствовали бы повышению пенсий россиян.