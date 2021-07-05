Россиянам рассказали о пенсионных выплатах в 55 и 60 лет

Женщины, которые достигли 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, могут рассчитывать на получение накопительной части пенсии. Об этом сообщила кандидат юридических наук Оксана Филачева, передает «Российская газета».

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О том, что сегодня это возможно, знают далеко не все пенсионеры, отметила она. Речь идет о выплатах из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подчеркнула Филачева. Как выяснилось, для получения накопительной пенсии в стране действует прежний пенсионный возраст.

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Специалист отметила, что сегодня у любого гражданина, который достиг указанного возраста, есть возможность узнать, в каком НПФ находится накопительная часть его пенсии. Необходимо лишь обратиться в любое отделение ПФР или в МФЦ, подсказала Филачева. Также можно узнать информацию о накоплениях на портале Госуслуг.

Вместе с тем сегодня в России действует «заморозка» новых отчислений на накопительную часть пенсии, заявила специалист. С 2014 года в России такие отчисления перенаправляются в страховую часть выплат для пенсионеров.

По закону предусматривается несколько видов выплат. В частности, единовременная выплата направляется одной суммой сразу. Она полагается тем, кто не приобрел право на получение накопительной пенсии в связи с отсутствием необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов) и россиянам, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии и размера накопительной пенсии.

Также есть срочная пенсионная выплата. Гражданин сам может определять ее продолжительность. Срочная пенсионная выплата полагается тем, кто сформировал пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий.

Существует и накопительная пенсия, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Для расчета ежемесячного размера выплаты, необходимо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную на пенсионном счете застрахованного лица, разделить на 258 месяцев.