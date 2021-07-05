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Экономист: Держателей долларов ждут колоссальные убытки

Лера Букина
1 час назад
Фондовый рынок США ожидает большой обвал. Таким мнением поделился известный российский экономист Михаил Хазин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
Экономист: Держателей долларов ждут колоссальные убытки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Постоянное вливание новой ликвидности со стороны правительства США - основной механизм распространения проблем на рынке ценных бумаг, отмечает эксперт.
Именно в США образовались самые большие риски коррекции рынка, поскольку поддержка, оказанная рядовым гражданам и бизнесу, была беспрецедентной, подчеркнул Хазин.
Как заявил Хазин, предыдущий президент США Дональд Трамп стремился направлять потоки государственной помощи непосредственно в реальный сектор, однако действующий глава Белого дома Джозеф Байден игнорирует тот факт, что эти средства попадают прямо на биржу.
Такая политика является угрозой для всей финансовой системы США, отметил Хазин. Это может повлечь за собой ее обрушение.
Колоссальные убытки ждут тех, кто до сих пор пользуется американской валютой, предупредил специалист.
ВВП США по итогам нового кризиса может упасть на 30%. Если подобный сценарий реализуется, это будет началом новой Великой депрессии в США, предупредил Хазин.
Не так давно он заявил, что в России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки. Текущие тенденции повлекут за собой обвал всей нынешней системы, указал он. По словам Хазина, сегодняшнюю ситуацию в России можно охарактеризовать как «ужас без конца».
Личный счет,Михаил Хазин,Джозеф Байден,Дональд Трамп,РИА "Дейта",
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