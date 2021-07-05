Эксперт: Лекарства подорожают на 8%

По результатам 2021-го года рост цен на медикаменты превысит инфляцию и составит 8%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования «Промсвязьбанка» (ПСБ).

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Так, только за период январь-май стоимость лекарств подскочила на 7,9%, а некоторые даже до 20%. Отмечается, что рост цен на медикаменты опережает только подорожание табачных изделий.

Благодаря этому финансовые результаты деятельности фармацевтических компаний повысятся, объем их выручки к концу года увеличится на 6,7%, до 1,2 трлн рублей.

По мнению аналитиков, этот скачок цен обусловлен снижением курса рубля и ростом стоимости завозимого из других государств сырья. Эксперты предупреждают, что такое колебание цен может привести к нехватке некоторых базовых медикаментов.

При этом уточняется, что около 90% субстанций Россией импортируется. Также отмечается, что цены на сырье, особенно для выпуска препаратов от коронавируса подорожали за год двукратно и выше. По данным RNC Pharma, только за прошлый году стоимость субстанций, которые ввозятся в РФ, увеличилась на 23,9% против 15% в 2019 году.