Пользование чужой картой приравняют к крупной краже

Тайное снятие денег с чужой карты будет рассматриваться как уголовное преступление. Пленум Верховного суда России недавно внес соответствующие поправки, пишут «Известия».

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Любую тайную кражу денежных средств с банковской карты, пусть это оплата товара или снятие наличных с банкомата, будут квалифицировать не просто как кражу, а именно кражей с банковского счета. Это влечет за собой наказание по пункту «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ, заявил адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов.

За все эти деяния на гражданина может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Также ему могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет. Но существует и более жесткий вид наказания – лишение свободы на срок до шести лет.

Уточнения пленума Верховного суда России представляют собой борьбу государства с многочисленными преступлениями, когда у людей незаконно снимают деньги с карт, заявил адвокат Алексей Токарев

Известен случай с задержанием женщины, которая подозревается в краже денег с банковского счета 71-летней жительницы Москвы. Речь идет об ущербе в более чем 1,3 млн рублей. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям выяснилось, что злоумышленницей оказалась 34-летняя дочь потерпевшей. У нее был доступ к банковскому счету своей матери, с которого она в течение года похищала деньги.