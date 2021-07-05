Часть пенсионеров предложили освободить от налога на вклады

Документ освобождает от обложения НДФЛ доходов в виде процентов по рублевым вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, полученных пенсионерами, прекратившими осуществление работы или иной деятельности. Эта льгота предоставляется при условии, что данные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, установленной на соответствующий год.

Поскольку данная норма вступила в силу 1 января 2021 года, практика ее применения в настоящее время отсутствует, правительство полагает "ее изменение нецелесообразным". Кроме того, реализация законопроекта приведет к сокращению поступлений в федеральный бюджет сумм НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в банках. Однако источники их компенсации в нем не определены, указывает кабмин.