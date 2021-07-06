Россияне пожаловались на падение зарплат

Итоги опроса, проведенного компанией-разработчиком CRM-системы «Мегаплан», свидетельствуют, что у трети сотрудников компаний из малого и среднего бизнеса за последние полгода изменилась зарплата. Об этом пишет РБК

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В опросе приняли участие 1028 линейных сотрудников и 448 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. При этом 33,7% респондентов констатировали, что за последние полгода их заработок изменился.

О том, что зарплата упала, заявили 43,8% опрошенных. У большинства из них (30,6%) зарплата сократилась на 20%, а у 24,5% - на 30%. А вот на 50% доход упал у 12,2% участников исследования.

Среди респондентов, у которых зарплата все-таки выросла, 39,7% заявили, что им увеличили оклад на 10%. В два раза больше начали зарабатывать 1,5% респондентов. А еще по 3,2% опрошенных похвастались ростом доходов на 60% и 80%.

У руководителей компаний в малом и среднем бизнесе заработные платы тоже изменились. Так, у 68,1% из опрошенных доход вырос, а у 31,9% сократился.

При этом 58% работников малых и средних компаний признались, что той зарплаты, которую они сейчас получает, им хватает только на самое необходимое. Лишь 14,3% респондентов заявили, что их полностью устраивает доход.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более тысячи компаний, 36% работодателей намерены повысить зарплаты в этом году, 62% - не собираются их менять, еще 2% планируют скорректировать зарплаты в сторону понижения.