Часть россиян могут остаться без пенсии

В данную категорию включили самозанятых по причине того, что они не платят страховые взносы, соответственно, у них не начисляется стаж.

У плательщиков НПД, которые не хотят самостоятельно платить фиксированную сумму страховых взносов (32 448 рублей в 2021 году), есть возможность совмещать самозанятость и работу по найму.

Многие пенсионеры уже в ближайшем будущем смогут рассчитывать на существенные прибавки за трудовой стаж. Вопрос касается тех категорий граждан, которые заработали свой стаж еще в советские времена. Таких пенсионеров ждет прибавка в 10% от расчетного пенсионного капитала. Под эти меры подпадают все российские пенсионеры, имеющие стаж до 2002 года. Гражданам, которые прекратили свой стаж еще до 1991 года, начислят дополнительно один процент за каждый отработанный год.