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Часть россиян могут остаться без пенсии

Лера Букина
1 час назад
C 2025 года россияне, у которых не будет 15-летнего трудового стажа или 30-ти пенсионных баллов, не смогут рассчитывать на получение страховой (трудовой) пенсии. Об этом сообщает Life.ru.
Часть россиян могут остаться без пенсии
Фото: ТАССТАСС
В данную категорию включили самозанятых по причине того, что они не платят страховые взносы, соответственно, у них не начисляется стаж.
Согласно статье 146 Бюджетного кодекса РФ, с того момента, как в бюджет перестают направляться страховые взносы, ПФР прекращает начислять трудовой стаж и пенсионные баллы. В этой связи самозанятые, уплачивающие лишь налог на профессиональный доход (НПД), могут лишиться страховой пенсии.
«Те, кто платит НПД, могут подать заявление в Пенсионный фонд и добровольно начать платить необходимую сумму взносов. Такому самозанятому стаж засчитают со дня подачи заявления и будут начислять пенсионные баллы, пока он будет платить», — заявил заведующий Западной коллегии адвокатов города Москвы Александр Инютин.
У плательщиков НПД, которые не хотят самостоятельно платить фиксированную сумму страховых взносов (32 448 рублей в 2021 году), есть возможность совмещать самозанятость и работу по найму.
В таком случае страховые взносы за сотрудника будут уплачиваться работодателем.
Многие пенсионеры уже в ближайшем будущем смогут рассчитывать на существенные прибавки за трудовой стаж. Вопрос касается тех категорий граждан, которые заработали свой стаж еще в советские времена. Таких пенсионеров ждет прибавка в 10% от расчетного пенсионного капитала. Под эти меры подпадают все российские пенсионеры, имеющие стаж до 2002 года. Гражданам, которые прекратили свой стаж еще до 1991 года, начислят дополнительно один процент за каждый отработанный год.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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