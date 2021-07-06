Автомобили с пробегом резко подорожали

В январе стоимость составляла 688 тысяч рублей, отмечают эксперты агентства. Так, в первой половине 2021 года подержанные легковушки стали дороже почти на 60 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года удорожание достигло 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.

Вместе с тем по сравнению с маем цены на вторичном рынке поднялись лишь на 0,8%. Как отмечается, в денежном выражении автомобили с пробегом за месяц подорожали на 5,6 тысяч рублей.

Согласно данным «Авто.ру», за первые три месяца 2021 года среднее повышение цен на подержанные автомобили в России достигло 5,2%, тогда как на новые рост составил 3,8%. Среди самых востребованных моделей на вторичном рынке быстрее всего дорожали Skoda Octavia (+11,5%, до 723,1 тысяч рублей), Toyota Camry (+10%, почти до 1,4 млн рублей), BMW 5 (+9,4%, до 1,3 млн рублей) и Mercedes-Benz E-Class (+9,3%, до 1,5 млн рублей). Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 (+2%, почти до 68 тысяч рублей) и Lada Kalina (+3%, до 221,5 тысяч рублей). Ускорение подорожания на вторичном рынке было зафиксировано еще в 2020 году. С начала прошлого года в среднем автомобили с пробегом подорожали на 25%. На первичном же рынке рост цен оценивался в 15%.