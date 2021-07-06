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Автокризис: Россию ждет дефицит машин с пробегом

Лера Букина
2 часа назад
В России до конца 2021 года усугубится ситуация с дефицитом автомобилей с пробегом. Об этом URA.RU заявили исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль.
Автокризис: Россию ждет дефицит машин с пробегом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вполне вероятно, что в страну вновь начнут ввозить подержанные машины из других стран.
«До конца этого года, я думаю, дефицит на автомобили с пробегом в стране сохранится, он будет постепенно уменьшаться, но будет дефицит. В каких темпах сложно сказать, но цены на подержанные авто также продолжат расти», — заявил Удалов.
Растущий дефицит машин с пробегом связан с тем, что люди скупают автомобили на фоне роста цен, полагает он.
Вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль согласился с Удаловым.
«Если цены продолжат также, как сейчас расти, я думаю мы уже столкнемся с тем, что можно будет ввозить автомобили с пробегом в Россию из Америки, Европы», — предупредил эксперт.
Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года достигла 747,7 тысячи рублей против прошлогоднего показателя в 605,3 тысячи, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Это означает, что цена стала выше на 8,7%. В январе стоимость составляла 688 тысяч рублей, отмечают эксперты агентства. Так, в первой половине 2021 года подержанные легковушки стали дороже почти на 60 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года удорожание достигло 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.
Личный счет,Сергей Удалов,
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