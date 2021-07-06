Автокризис: Россию ждет дефицит машин с пробегом

Растущий дефицит машин с пробегом связан с тем, что люди скупают автомобили на фоне роста цен, полагает он.

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года достигла 747,7 тысячи рублей против прошлогоднего показателя в 605,3 тысячи, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Это означает, что цена стала выше на 8,7%. В январе стоимость составляла 688 тысяч рублей, отмечают эксперты агентства. Так, в первой половине 2021 года подержанные легковушки стали дороже почти на 60 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года удорожание достигло 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.