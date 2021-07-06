Депутат: Пенсионеры обеднеют к 2024 году

Российские пенсионеры могут обеднеть после повышения пенсий, и причина тому - увеличивающаяся инфляция. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы
по бюджету и налогам Михаил Щапов
(КПРФ
).
«Вероятнее всего, пенсию „съест“ реальная, а не бумажная инфляция. Да, падение, возможно. не будет катастрофическим, но, скорее всего, пенсионеры на своих кошельках почувствуют, что стали все же беднее», — заявил Щапов РИА «Новости».
Он считает, что к 2024 году пенсия в реальном выражении может не увеличиться.
«Если ПФР будет повышать ежегодно средний размер пенсий не менее чем на 1000 рублей, то прогнозы смотрятся вполне реалистично. Но есть существенный вопрос о том, как влияет инфляция на размер пенсий», — подчеркнул Щапов.
При этом он сослался на данные Росстата
, в соответствии с которыми темпы роста цен в России в годовом выражении поднялись до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%.
«Но мы можем наблюдать, что рост цен на продукты намного выше этих показателей», — отметил Михаил Щапов.
Ранее в ПФР сообщали о повышении пенсионных выплат. Вследствие индексации к 2024 году пенсии жителей РФ вырастут до 20 388 рублей, что почти на 3600 рублей больше пенсий в 2021 году.
При этом, как добавил депутат, большие вопросы возникают относительно расчетов самой инфляции.
По сведениям Росстата, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении выросли до максимума с 2016 года - 6,02%, а к 7 июня - до 6,15%.