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ПФР назвал условия для получения пенсий в 2021 году

Анна Безрукова
1 час назад
Чтобы получить пенсию, в 2021-м году требуется иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Об этом URA.RU рассказали в Пенсионном фонде России.
ПФР назвал условия для получения пенсий в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В текущем году для получения пенсии необходимо иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. У абсолютного большинства тех, кто выходит на пенсию, данные показатели больше в несколько раз, особенно пенсионные коэффициенты», — уточнили в ПФР.
В Фонде также добавили, что распространившиеся недавно сообщения о том, что гражданам стали чаще отказывать в начислении пенсии из-за недостатка баллов, не соответствуют реальности. В пресс-службе отметили, что количество таких отказов сократилось двукратно по результатам прошедшего года.
C 2025 года жители России, не наработавшие 15 лет трудового стажа или 30 пенсионных баллов, не смогут получать страховую (трудовую) пенсию. В данной категории оказались самозанятые — вследствие того, что они не уплачивают страховые взносы, им не начисляется стаж.
Как гласит статья 146 Бюджетного кодекса РФ, с того периода, как в бюджет прекращают поступать страховые взносы, ПФР прекращает начислять трудовой стаж и пенсионные баллы. Получается, что самозанятые, уплачивающие только налог на профессиональный доход (НПД), рискуют лишиться страховой пенсии.
«Те, кто уплачивает НПД, могут подать заявление в Пенсионный фонд и добровольно платить требуемую сумму взносов. Такому самозанятому стаж будет засчитан с даты подачи заявления и будут начисляться пенсионные баллы до тех пор, пока он будет платить», — пояснил заведующий Западной коллегии адвокатов города Москвы Александр Инютин.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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