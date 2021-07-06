ПФР назвал условия для получения пенсий в 2021 году

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«В текущем году для получения пенсии необходимо иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. У абсолютного большинства тех, кто выходит на пенсию, данные показатели больше в несколько раз, особенно пенсионные коэффициенты», — уточнили в ПФР.

В Фонде также добавили, что распространившиеся недавно сообщения о том, что гражданам стали чаще отказывать в начислении пенсии из-за недостатка баллов, не соответствуют реальности. В пресс-службе отметили, что количество таких отказов сократилось двукратно по результатам прошедшего года.

C 2025 года жители России, не наработавшие 15 лет трудового стажа или 30 пенсионных баллов, не смогут получать страховую (трудовую) пенсию. В данной категории оказались самозанятые — вследствие того, что они не уплачивают страховые взносы, им не начисляется стаж.

Как гласит статья 146 Бюджетного кодекса РФ, с того периода, как в бюджет прекращают поступать страховые взносы, ПФР прекращает начислять трудовой стаж и пенсионные баллы. Получается, что самозанятые, уплачивающие только налог на профессиональный доход (НПД), рискуют лишиться страховой пенсии.