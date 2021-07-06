Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

МРОТ повысят до 13 617 рублей

Газета.Ruиещё 11
11 часов назад
С 2022 года повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 617 руб. коснется порядка 4,7 млн работников в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Минтруда России, опубликованному на портале нормативно-правовых актов. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", установив МРОТ с 1 января 2022 г. в сумме 13 617 руб. в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 руб., по данным Росстата)", - говорится в документе. Ранее Министерство труда и социальной защиты России объявило о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,4% на фоне роста медианной зарплаты. Медианная зарплата в России выросла также на 6,4% и составила 32 422 руб.
МРОТ повысят до 13 617 рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Личный счет,Минтруд,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители