Высокий спрос: Курьеры в РФ зарабатывают до 150 тыс. рублей

На фоне ограничений, введенных в Москве в конце июня, вырос спрос на доставку. Уже сегодня кадровый дефицит в этой области составляет около 2 млн человек, сообщил «Газете.Ru» основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров . Сложившаяся ситуация повлечет за собой повышение стоимости курьерских услуг, прогнозирует он. Сейчас зарплата в сервисах доставки может доходить до 100-150 тыс. рублей в месяц. На рынке сложилась уникальная ситуация, когда неквалифицированный труд стоит больше квалифицированного.

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"Уникальная ситуация"

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В конце июня в Москве вступили в силу коронавирусные ограничения – занять столик внутри кафе или ресторана можно только по специальному QR-коду, который свидетельствует о вакцинации или уже перенесенном COVID-19. Летние веранды пока открыты для всех, но с 12 июля на новую систему работы перейдут и они.

"На фоне ограничений, становится очевидная кадровая нехватка курьеров. Их нужно сейчас около 2 млн. Курьеров до сих пор недостаточно, и это сдерживает развитие сервисов доставки. Их зарплаты уже существенно выросли и в связи со спросом будут расти дальше. Например, на SuperJob предложения для курьеров от 100 тыс. - не редкость, даже от 150 тыс. - не такая уж редкость. У нас парадоксальная ситуация, когда за неквалифицированный труд платят больше чем за квалифицированный", - сообщил "Газете.Ru" основатель сервиса для поиска работы SuperJob Алексей Захаров. Можно ожидать и роста стоимости самой доставки, добавил он.

"В первый день после введения QR-кодов для посещения ресторанов число заказов "на вынос" выросло вдвое. Всю прошлую неделю мы также наблюдали рост заказов самовывозом, а их пик пришелся на пятницу и выходные", - рассказали в пресс-службе сервиса доставки "Яндекс.Еда".

Особенно много таких заказов было у дверей ресторанов, отметили в компании. Не попав в зал, гости делают заказ "на вынос", сканируя QR-код заведения.

"Если говорить о заказах в целом, то мы не фиксируем взрывного роста спроса на доставку. Ожидаем, что в рамках новой волны ограничений доставка вырастет на 10-20%", - сказал представитель "Яндекс.Еды".

В компании это связывают с тем, что после снятия предыдущих ограничений на работу общепита доставка не просела и не вернулась к доковидным показателям и сейчас рост происходит с высокой базы. "На размер дохода курьеров влияют различные факторы, например: количество выполненных заказов, время проведенное на слотах и различные доплаты. С развитием рынка доставки востребованность такой профессии как курьер будет и далее расти, как и размер их вознаграждения", - считают в "Яндекс.Еде".

Доставка еды сегодня — это самый доступный способ найти дополнительную подработку или временную занятость, подчеркнули в пресс-службе сервиса доставки Delivery Club.

"В регионах вопрос острее"

"Спрос на доставку сегодня растет в геометрической прогрессии. Он уже сравним с показателями локдауна", - отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов. При этом, переориентироваться на доставку могут далеко не все общепиты, подчеркнул он.

"Все, кто мог переориентироваться, уже это сделали. Но более 90% доставки – это пицца, суши и бургеры. Все остальное почти не доставляется", - пояснил Миронов.

В регионах вопрос нехватки курьеров стоит острее, чем в столице, заявил председатель комитета по трудовым отношениям и охране труда Московского отделения "Опоры России" Дмитрий Третьяков

"В регионах не так широко представлен слой населения, который охотно идет работать в сервисы по доставке. Там даже в пандемию кафе, которые могли доставлять - например, суши - не могли набрать штат для этого. Люди не хотят там работать, это не престижно. Кроме того, в маленьких городах часто они руководствуются тем, что вот едет курьер на велосипеде, а его знакомый увидит", - рассказал он.