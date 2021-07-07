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В Минпромторге не обсуждают введение в Москве QR-кодов в торговле

ТАССиещё 13
1 час назад
Минпромторг РФ не обсуждает введение в Москве QR-кодов в торговле по аналогии с общепитом. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.
В Минпромторге отвергли идею о QR-кодах для магазинов
Фото: ТАССТАСС
"Нет, не обсуждает. Одно дело - ограничение в ресторанах, совершенно другое - в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, - достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей", - отметил Евтухов, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, замминистра выразил надежду, что введение QR-кодов не понадобится и в сфере непродуктовой торговли.
"У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется", - сказал Евтухов.
Система оформления QR-кодов в Москве заработала с 25 июня, с 28 июня посещать кафе и рестораны в столице смогут лишь те, кто сможет предъявить код, подтверждающий, что его владелец завершил вакцинацию от ковида, переболел им в течение последних шести месяцев либо сдал отрицательный тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно без предъявления кода в городе можно будет посещать летние веранды и сезонные кафе.
Личный счет,Виктор Евтухов,Минпромторг,газета "Известия",
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