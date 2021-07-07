В Минпромторге отвергли идею о QR-кодах для магазинов

Система оформления QR-кодов в Москве заработала с 25 июня, с 28 июня посещать кафе и рестораны в столице смогут лишь те, кто сможет предъявить код, подтверждающий, что его владелец завершил вакцинацию от ковида, переболел им в течение последних шести месяцев либо сдал отрицательный тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно без предъявления кода в городе можно будет посещать летние веранды и сезонные кафе.