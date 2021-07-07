Все «съест» инфляция: пенсионерам предрекли обеднение

Прогнозируемое повышение пенсий к 2024 году не говорит о том, что доходы пенсионеров увеличатся, считает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов КПРФ ). Он не исключил, что в действительности они станут даже беднее в связи с инфляцией, передает РИА Новости.

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Накануне стало известно, что средняя пенсия неработающего пенсионера может достигнуть 20 388 рублей к 2024 году. Характеристики бюджета ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2034 годов были представлены к заседанию Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На 1 января 2021 года, средняя сумма страховых пенсий по старости составляла 17 535 рублей, свидетельствуют данные Росстата

«Если ПФР будет повышать каждый год средний размер пенсий не менее чем на 1000 рублей, то его прогнозы выглядят вполне реальными. Однако есть существенный вопрос о влиянии инфляции на реальный размер пенсий», – заявил Щапов.

Вместе с тем остаются вопросы, которые касаются расчетов самой инфляции, отметил он. Как отмечается, в мае темпы роста цен в России в годовом выражении поднялись до рекордных с 2016 года 6,02%, а к 7 июня - до 6,15%. По словам депутата, по факту повышение цен на продукты существенно выше этих показателей.

В апреле стоимость 63 товаров из 121-го выросла больше, чем инфляция (6,4%), цены на 32 товара выросли за год больше чем на 10%, у 9 товаров рост больше чем 25%, свидетельствуют данные экспертов из Экспертно-аналитического центра агробизнеса.

Щапов сомневается, что в 2024 году пенсия в реальном выражении станет выше, как ожидает ПФР. По его словам, ее может «съесть» реальная, но не бумажная инфляция. Депутат отметил, что падение не будет столь катастрофическим, однако это будет ощутимо.

«Скорее всего, пенсионеры на своих кошельках ощутят, что стали все же беднее», – подчеркнул Щапов.