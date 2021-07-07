Рост дефолтов: россиянам предсказали массовое банкротство

В России увеличились темпы роста личного банкротства: за первое полугодие 2021-го доля несостоятельных граждан оказалась в два раза больше, чем в таком же периоде 2020-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

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В общей сложности за январь–июнь суды признали банкротами 88 тысяч физлиц. Также отмечается, что к новой внесудебной процедуре избавления от долгов пока прибегли чуть более 4 тысяч россиян.

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов стали лидерами Москва и Московская область — 4,8 тысячи и 4,7 тысячи соответственно.

На показателях отразилась пандемия, однако главные факторы такой динамики - повышение информированности граждан и падение стоимости таких процедур, полагает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин

Эксперты сходятся во мнении, что к концу года количество банкротов может увеличиться до 280 тысяч. Пик банкротств произойдет осенью из-за отложенного эффекта пандемии, отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев