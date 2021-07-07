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Рост дефолтов: россиянам предсказали массовое банкротство

Лера Букина
1 час назад
В России увеличились темпы роста личного банкротства: за первое полугодие 2021-го доля несостоятельных граждан оказалась в два раза больше, чем в таком же периоде 2020-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».
Рост дефолтов: россиянам предсказали массовое банкротство
Фото: ТАССТАСС
В общей сложности за январь–июнь суды признали банкротами 88 тысяч физлиц. Также отмечается, что к новой внесудебной процедуре избавления от долгов пока прибегли чуть более 4 тысяч россиян.
В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов стали лидерами Москва и Московская область — 4,8 тысячи и 4,7 тысячи соответственно.
На показателях отразилась пандемия, однако главные факторы такой динамики - повышение информированности граждан и падение стоимости таких процедур, полагает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
Эксперты сходятся во мнении, что к концу года количество банкротов может увеличиться до 280 тысяч. Пик банкротств произойдет осенью из-за отложенного эффекта пандемии, отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
Согласно данным аналитиков сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему «Сбера»), число граждан-банкротов в 2021 году достигнет 178,5 тысяч человек, что в 1,5 раза превысит прошлогодний результат.
Личный счет,Алексей Юхнин,Эльман Мехтиев,газета "Известия",
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