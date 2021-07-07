Потоп в Сочи приведет к массовому отказу от бронирований

Паводок в Сочи приведет к массовому отказу от бронирований и многомиллионным финансовым потерям. Об этом РИА Новости заявил управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич

Ранее сильные ливни обрушились на Сочи и привели к подъему рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. 5 июля власти Сочи попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации. В городе были включены сирены, местным жителям было предложено перейти на возвышенности. Однако эвакуация в итоге не понадобилась. Во второй половине 6 июля ливни сместились в сторону Туапсинского района Краснодарского края.

Ивашкевич отметил, что удар стихии по региону подтолкнет туристов к отказу от бронирования гостиниц и туров.

«После ввода коронавирусных ограничений при худших раскладах отказаться могли до 50% забронировавших гостиницы, теперь эта цифра будет максимальной. Повреждение инфраструктуры, непонятная ситуация с погодой и риски новых подтоплений - все это подтолкнет отдыхающих к изменению планов», - считает он.

На фоне отказа туристов от поездок отрасль понесет убытки, исчисляющиеся сотнями миллионов рублей, прогнозирует управляющий партнер Ivashkevich Hospitality. При этом он подчеркнул, что эти потери могут быть восполнены, если сложится благоприятная эпидемиологическая ситуация и больше не будет подводить погода.

Станислав Ивашкевич уверен, что в целом туристическая отрасль в курортных регионах России не пострадает, так как отдыхающие переориентируется на Крым, где уже практически устранены последствия июньских ливней, а также на горные курорты.