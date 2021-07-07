ФНС определит нуждающихся в господдержке

Нуждающихся в государственной поддержке россиян определят с помощью налоговой службы . Им окажут материальную помощь, даже если они за ней не обращались. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд . Об этом пишут «Известия».

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В документе сказано, что у ФНС будут полномочия передавать данные о доходах россиян в Единую государственную информационную систему соцобеспечения (ЕГИССО). Системой будет определена степень нуждаемости семьи с учетом владения ею движимым и недвижимым имуществом.

Планируется внести законпроект в Госдуму до 30 сентября текущего года.

Как заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов , базовые принципы социальной сферы - критерии адресности и нуждаемости.

«Но ни в ком случае не должны быть созданы условия, чтобы те, кто действительно нуждался, оказались без мер поддержки», - отметил он.

В предложении Минтруда не видит ничего плохого глава Политической экспертной группы Константин Калачев . Он выступает за адресную социальную помощь. Эксперт обратил внимание на то, что часто пособия направляют не тем, кто их заслуживает.

Калачев отметил, что «размазывание денег ровным слоем по тарелке» влечет за собой ситуацию, когда деньги не доходят до тех, кто в них по-настоящему нуждается. По его мнению, с участием ФНС обмануть государство будет более проблематично.