Россиянам поднимут минимальную зарплату

Согласно новым правилам, МРОТ на очередной год должен достигать 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Стоит отметить, что раньше он привязывался к стоимости потребительской корзины.

Итоги опроса, проведенного компанией-разработчиком CRM-системы «Мегаплан», свидетельствуют о том, что у трети сотрудников компаний из малого и среднего бизнеса за последние полгода изменилась зарплата. О том, что зарплата упала, заявили 43,8% опрошенных. У большинства из них (30,6%) зарплата сократилась на 20%, а у 24,5% - на 30%. А вот на 50% доход упал у 12,2% участников исследования.