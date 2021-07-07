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Россиянам поднимут минимальную зарплату

Лера Букина
12 минут назад
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году поднимется на 6,4%, или на 825 рублей, до 13 617 рублей в месяц. Такие данные приводятся в законопроекте, который Минтруд разместил для общественного обсуждения.
Россиянам поднимут минимальную зарплату
Фото: ТАССТАСС
Согласно новым правилам, МРОТ на очередной год должен достигать 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Стоит отметить, что раньше он привязывался к стоимости потребительской корзины.
Медианная зарплата разделяет всех работников пополам. Так, половине направляют больше средств, половине - меньше. За 2020 год медианная зарплата достигала 32 422 рубля, свидетельствуют данные Росстата.
Как сообщил Минтруд в пояснительной записке к законопроекту, благодаря принятию законопроекта будет обеспечено повышение заработной платы около 4,7 млн работников.
МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую могут направлять сотруднику, работающему на полную ставку.
Итоги опроса, проведенного компанией-разработчиком CRM-системы «Мегаплан», свидетельствуют о том, что у трети сотрудников компаний из малого и среднего бизнеса за последние полгода изменилась зарплата. О том, что зарплата упала, заявили 43,8% опрошенных. У большинства из них (30,6%) зарплата сократилась на 20%, а у 24,5% - на 30%. А вот на 50% доход упал у 12,2% участников исследования.
Личный счет,Минтруд,Росстат,
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