Стартапы дня: зарабатываем на кредитной истории и полуфабрикатах

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Kikoff: как улучшить кредитную историю

Видео дня

Американский стартап Kikoff предлагает способ улучшить кредитную историю: пользователи получают в долг от компании 500 долларов, которые можно потратить только в ее собственном магазине.

Как рассказал портал «Стартап дня», на эти деньги можно, к примеру, приобрести электронную книгу за десять долларов, а потом возвращать кредит по доллару в месяц. Когда кредит будет погашен, Kikoff сообщит в бюро кредитных историй, что человек потратил немного и вернул все вовремя.

Kikoff делает ставку на бесплатность - он не берет комиссий и не взимает проценты по займу. Недавно стартап привлек 30 миллионов долларов инвестиций.

Customer.io: платформа для автоматизации малого бизнеса

Стартап Customer.io разработал платформу, призванную помочь небольшим компания автоматизировать связь с клиентами. В Customer.io подчеркивают, что для компаний, находящихся на ранних стадиях развития, возможность или невозможность предоставить клиентам сервис высшего класса означает победу над крупными игроками или провал.

Платформа Customer.io позволяет улучшить базу данных - агрегировать данные компании о ее клиентах, автоматизировать отправку мэйлов, push-уведомлений, SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах. Внутри платформы у каждого клиента компании есть профиль с актуальными данными.

Компания обслуживает клиентов в 94 странах. В 2020 году через платформу Customer.io было отправлено 8,2 миллиарда сообщений. Стартап зарабатывает, продавая компаниям пакеты подписок на свою платформу.

На платформе Republic стартап собрал более 3,5 миллиона долларов от 1 700 инвесторов. Минимальное вложение - сто долларов. Выручка компании за последние 12 месяцев составила более десяти миллионов долларов.

The Good Kitchen: полуфабрикаты от фермеров

С 2019 года средний рабочий день увеличился на 45 минут. Специалисты, работающие родители заняты как никогда, им самими и их детям все труднее правильно питаться. Готовые блюда стали популярнее, чем когда-либо, и стартап The Good Kitchen обещает доставку замороженных полуфабрикатов «премиум-класса без ущерба для пищевой ценности».

Стартап обещает блюда с белками «из экологически чистых источников» и цельных продуктов растительного происхождения, гарантирующих, что человек получит все необходимые питательные вещества и ничего лишнего (например, ГМО). Чтобы подготовить блюдо к подаче, требуется всего четыре минуты. Продукты для своих блюд стартап закупает у фермеров.