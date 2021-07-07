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Правильные направления: как дешево уехать на Черное море

Лера Букина
1 час назад
Средний чек по оформленным билетам по России в июле достигает 3284 рубля в одну сторону, что на 3% превышает показатель 2020 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные аналитиков «Туту.ру».
Правильные направления: как дешево уехать на Черное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Однако ряд направлений стал дешевле. Новороссийск – лидер по снижению цен. Цены на билеты в 2021 году на 23% ниже уровня 2020 года. Для того чтобы добраться туда из Москвы, необходимо в среднем заплатить 4,8 тысячи рублей против 6,2 тысячи рублей годом ранее.
На второй строчке по снижению цен – Ростов-на-Дону. Поездка туда стала на 17% дешевле, чем в прошлом году (3,7 тысячи рублей).
Третье место занимает Адлер. Поездка из Москвы в среднем подешевела на 7%, до 5,2 тысячи рублей.
Поездки на поезде в Анапу в сравнении с 2020 годом стали дешевле на 6%. Билет из Москвы в среднем стоит 4,1 тысячи рублей. В Симферополь более выгодно отправляться из Санкт-Петербурга. Поездка подешевела на 7% и сегодня обойдется в среднем в 5,3 тысячи рублей. Из Москвы поездка в столицу Республики Крым стала дороже на 21% – 7,6 тысячи рублей. Иваново, Саратов, Ярославль, Казань – одни из самых подорожавших направлений. Средний чек поездки по железной дороге увеличился от 10 до 30%.
Как отмечается, стоимость билетов на плацкарт и общие вагоны устанавливается Федеральной антимонопольной службой, однако Федеральная пассажирская компания (ФПК) может повышать их в рамках графика сезонных изменений.
При отмене поезда пассажиру полагается возврат полной стоимости билета без удержания сборов и плат. Если поезд не отменили, в ходе возврата билета взимается сбор в размере 2 рублей 20 копеек.
Как заявил управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, паводок в Сочи приведет к массовому отказу от бронирований и многомиллионным финансовым потерям.
Личный счет,Станислав Ивашкевич,Федеральная пассажирская компания,ФАС,"Российская газета",
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