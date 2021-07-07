Россияне за месяц набрали кредитов наличными на ₽622 млрд

Жители России в июне набрали кредитов в банках на 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд апреля. При этом сумма займов наличными в первом месяце лета преодолела весенний максимум и составила 622 млрд рублей. В количественном выражении банки выдали 1,85 млн кредитов, что на 7,16% больше, чем в мае, и на 2,5% больше, чем в апреле. Ранее Центробанк (ЦБ) указывал на риски перегрева на рынке потребительского кредитования, а в Госдуму внесли законопроект о праве регулятора ограничить выдачу россиянам кредитов.

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По данным агентства Frank RG, в июне банки выдали розничных кредитов на 1,294 трлн рублей. Это чуть ниже апрельского результата — тогда население взяло кредиты на рекордные 1,298 трлн рублей.

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Как отметили аналитики, продолжило быстро расти ипотечное кредитование: в первый месяц лета россияне оформили 179 000 жилищных кредитов на 551 млрд рублей (+25% к маю). Средний размер ипотеки превысил 3 млн рублей, с начала года он увеличился на 13,4%.

Кроме того, россияне активно брали кредиты на автомобили, в июне они оформили таких займов на 94,3 млрд рублей. Рост зафиксирован и в сегменте кредитов, выдаваемых непосредственно в торговых точках (POS-кредитование). в целом с начала года банки одобрили гражданам 6,6 трлн рублей кредитов, из которых 2,7 трлн рублей пришлось на ипотеку.

По данным ЦБ, в первом квартале 2021 года закредитованность россиян выросла до рекордных 11,9%, увеличившись за девять месяцев почти на 1 п. п. Наибольший вклад в подъём показателей внесли необеспеченные потребительские кредиты. Рост ипотечного и потребительского кредитования по итогам 2021 года может превысить 20%, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина , выступая на Международном финансовом конгрессе. В этом сегменте показатель вырос на 0,8 п. п. за отчётный период.

По мнению Набиуллиной, российская экономика может вернуться к допандемийному уровню уже к середине года. Председатель ЦБ отметила, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора «в полной мере» помогла восстановлению, тогда как её продолжение может привести к дополнительным рискам.