Россияне за месяц набрали кредитов наличными на ₽622 млрд

Жители России в июне набрали кредитов в банках на 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд апреля. При этом сумма займов наличными в первом месяце лета преодолела весенний максимум и составила 622 млрд рублей. В количественном выражении банки выдали 1,85 млн кредитов, что на 7,16% больше, чем в мае, и на 2,5% больше, чем в апреле. Ранее Центробанк
(ЦБ) указывал на риски перегрева на рынке потребительского кредитования, а в Госдуму
внесли законопроект о праве регулятора ограничить выдачу россиянам кредитов.