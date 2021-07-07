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Лишний товар в чеке и отсутствие сдачи: как обманывают в магазинах

Лера Букина
1 час назад
Существуют определенные уловки, к которым прибегают продавцы магазинах. Об этом пишет издание «Главред» со ссылкой на материалы Obozrevatel.
Раскрыты схемы обмана покупателей в магазинах
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, риск быть обманутым возрастает, если покупатель находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по мобильному телефону. Риск увеличивается и тогда, когда в тележке находится большое количество товаров.
Обмануть могут, вписав лишний товар в чек. Это может произойти, если кассир хочет что-то приобрести без оплаты.
Еще одним способом обмана является замена одной купюры на другую. Например, кассир, отдавая сдачу, достает не тот номинал, который нужен. Создается ощущение, будто у этой купюры был другой номинал изначально.
Другой способ обмана распространен в крупных торговых сетях. Кассир может сказать, что у него якобы нет сдачи. Соответственно, может просто выдать не все положенные деньги покупателю. Это может быть как 30, так и 70 копеек. Для покупателя, как правило, это не столь критично, однако за месяц таких покупателей будет большое число.
Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда на полках магазина указана одна цена, а на кассе выясняется, что товар стоит дороже. В таких ситуациях необходимо требовать оплаты товара по цене из торгового зала.
Как заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит.
Личный счет,Михаил Бернер,Visa,
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