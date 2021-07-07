Туризм только для избранных: Хазин рассказал о новом мире

Экономист Михаил Хазин
заявил, что пандемия возвращает туризм к состоянию XIX века, когда путешествия были доступны только избранным. Об этом сообщает
портал «Говорит Москва».
Хазин отметил, что большей части населения планеты в XIX веке доходы не позволяли оставить работу на несколько недель.
«Данная картина сохранялась до 1980-х годов: путешествия большинства людей в мире были достаточно специфическими и предполагали ночевку в палатках, автомобилях и кемпингах», - рассказал экономист.
По его словам, туризм изменился с приходом «рейганомики», сделавшей средний класс массовым.
«Следствием этого стала доступность авиаперелетов, хороших отелей и других составляющих туризма», - отметил Хазин.
Он считает, что туризм станет дороже и для американцев, и для европейцев, и для россиян, у которых в СССР не было проблем с комфортными путешествиями внутри страны.
Ранее ООН
опубликовала исследование, согласно которому обвал международного туристического рынка может принести мировой экономике более четырех триллионов долларов убытков за 2020-2021 годы.
Эта оценка во много раз превосходит предыдущие прогнозы. Прививки от COVID-19 и сертификаты о вакцинации являются ключом к спасению международного туризма, особенно для малых островных государств и многих развивающихся стран, подчеркнули авторы исследования. В ООН заявили, что за последние два года туризм откатился на уровень 80-х. Возвращения к показателям 2019 года организация не ждет раньше 2023-го.