Туризм только для избранных: Хазин рассказал о новом мире

Экономист Михаил Хазин заявил, что пандемия возвращает туризм к состоянию XIX века, когда путешествия были доступны только избранным. Об этом сообщает портал «Говорит Москва».

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Хазин отметил, что большей части населения планеты в XIX веке доходы не позволяли оставить работу на несколько недель.

«Данная картина сохранялась до 1980-х годов: путешествия большинства людей в мире были достаточно специфическими и предполагали ночевку в палатках, автомобилях и кемпингах», - рассказал экономист.

По его словам, туризм изменился с приходом «рейганомики», сделавшей средний класс массовым.

«Следствием этого стала доступность авиаперелетов, хороших отелей и других составляющих туризма», - отметил Хазин.

Он считает, что туризм станет дороже и для американцев, и для европейцев, и для россиян, у которых в СССР не было проблем с комфортными путешествиями внутри страны.

Ранее ООН опубликовала исследование, согласно которому обвал международного туристического рынка может принести мировой экономике более четырех триллионов долларов убытков за 2020-2021 годы.