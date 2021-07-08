Россияне бросились менять валюту

Эксперты банка отметили, что рост интереса россиян к валютным операциям в июне был связан как с началом сезона летних каникул и отпусков, так и с выгодным курсом доллара и евро.

Так, по данным банка, средний чек валютообменных операций в июне вырос на 5% в годовом выражении. При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами заняла 42%, а покупка - 58%, по обмену евро –37% и 63% соответственно. Общее количество покупок долларов по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 23%, а евро - на 53%.