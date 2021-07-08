Россияне бросились менять валюту

«В июне 2021 года, судя по всему, этому росту способствовала не только традиционная востребованность иностранной валюты для путешествия в открытые страны, а еще и желание купить или продать валюту по выгодным курсам в условиях умеренной волатильности», - говорится в исследовании.
«В июне евро упал по отношению к доллару, а рубль укрепился по отношению к иностранной валюте к уровням 2020 года. Один из пиков роста курсов пришелся на 30 июня», - пояснил директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.