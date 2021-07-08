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Россияне бросились менять валюту

Алиса Селезнёва
1 час назад
Согласно исследованию банка «Русский стандарт», объем валютообменных операций в России в июне вырос на 27% по сравнению с маем, а средний чек составил 69,325 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.
Россияне бросились менять валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперты банка отметили, что рост интереса россиян к валютным операциям в июне был связан как с началом сезона летних каникул и отпусков, так и с выгодным курсом доллара и евро.
«В июне 2021 года, судя по всему, этому росту способствовала не только традиционная востребованность иностранной валюты для путешествия в открытые страны, а еще и желание купить или продать валюту по выгодным курсам в условиях умеренной волатильности», - говорится в исследовании.
Так, по данным банка, средний чек валютообменных операций в июне вырос на 5% в годовом выражении. При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами заняла 42%, а покупка - 58%, по обмену евро –37% и 63% соответственно. Общее количество покупок долларов по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 23%, а евро - на 53%.
«В июне евро упал по отношению к доллару, а рубль укрепился по отношению к иностранной валюте к уровням 2020 года. Один из пиков роста курсов пришелся на 30 июня», - пояснил директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.
Ранее эксперты отмечали положительное влияние на курс рубля высоких цен на нефть, налогового периода и встречи президентов России и США в Женеве. Так, после завершения российско-американского саммита в Женеве, который прошел 16 июня, евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта. В начале пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров рубль ускорил рост, прибавив сразу около 20 копеек. Доллар снизился до 71,5 рубля, евро опустился ниже 87 рублей.
Личный счет,Цена на нефть,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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