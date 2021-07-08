Аномальная жара спровоцирует рост цен на молоко

Аномально жаркая и засушливая погода в ряде российских регионах привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%. Решать эту проблему в Минсельхозе намерены перераспределением сырья между субъектами России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию заседания оперативного штаба в Минсельхозе.

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По данным директора департамента животноводства и племенного дела Дмитрия Бутусова, на 5 июля заготовлено 4,64 миллиона тонн кормов — на 15% меньше, чем годом ранее. Он подчеркнул, что объем переходящих остатков — 5,4 миллиона тонн, но это не превышает 15-17% от годового потребления. Всего для животноводов нужно свыше 31 миллиона тонн кормов, так что сейчас обеспеченность находится на уровне 15%.

Данные о том, что в ряде российских регионов есть сложности с заготовкой кормов в связи с установившимся жарким летом подтвердил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов . В Минсельхозе также объяснили отставание от графика неблагоприятными погодными условиями.

Из-за сложных погодных условий крупный производитель молока и сыра ГК "Кабош" начал посевную на три недели позже запланированного срока.

Пока в Минсельхозе рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств для оценки возможности заготовки. Рассматриваются и варианты перераспределения кормов между регионами страны. Но, как предупредил Белов, это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов.