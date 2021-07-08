С зарплат выше ₽122 тысяч повысят страховые взносы

Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут изменить в России с 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили два близких к кабмину источника.

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Планку окладов, с которых в ПФР отчисляются максимальные 22%, могут повысить. На сегодняшний день это доходы до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С превышения этой планки в Пенсионный фонд направляется лишь 10%.

Как отмечается, такие условия могут стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. По словам собеседников издания, при одномоментном и резком увеличении лимита увеличится объем поступлений в ПФР.

Олег Буклемишев. Об инициативе высказался директор Центра исследований экономической политики МГУ

«Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоемкой продукцией», — подчеркнул он.

Увеличение планки будет иметь достаточно ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, поскольку на сегодняшний день более 1,4 млн рублей в год в России получают около 7% граждан, или 5 млн человек, заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.