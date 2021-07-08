Готовьтесь к "черному августу": Фурсов предостерег россиян

Историк и философ Андрей Фурсов считает, что в следующем месяце под влиянием сразу нескольких негативных факторов сильно обострится экономическая и политическая обстановка в мире. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам эксперта, в первую очередь негативное влияние на все регионы оказывает пандемия, остановить которую пока не удается. По последним данным, устойчивую защиту от коронавируса получили всего 20% населения в мире. Там, где заболеваемость быстро растет, скорее всего, не удастся избежать нового локдауна, считает Андрей Фурсов.

При этом он уверен, что новый локдаун крайне негативно скажется на мировой экономике, так как в очередной раз будут разорваны производственные и торговые цепочки. Как это может выглядеть в миниатюре мир недавно смог ощутить из-за инцидента в Суэцком канале, когда грузовое перекрыло всего одним путь доставки товаров, заметил Фурсов.

На фоне ухудшения обстановки в мире предстоящий август может войти в историю под названием «черный», пояснил эксперт. Он считает, что сейчас обстановку вполне можно сравнить с мировой войной.

23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 400 кораблей. 29 марта судно удалось снять с мели. Вечером того же дня навигация по каналу возобновилась.