С дефолтом столкнется каждый: россиян ждут массовые банкротства

В России долговая нагрузка населения сильно выросла, а с учетом отмены преференций и льгот со стороны государства, введенных в начале пандемии, многие россияне рискуют столкнуться с перспективой личного банкротства. Об этом, по данным ИА DEITA.RU, заявил доктор экономических наук Валентин Катасонов

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Он отметил, что уже в самое ближайшее время можно ожидать волну массовых банкротств в России, так как власти будут помогать только самым нуждающимся, которые подходят под достаточно строгие критерии.

Экономист уверен, что большинство россиян не подойдут под все пункты, установленные для тех, кто может рассчитывать на финансовую помощь из бюджета, и окажутся один на один со своими проблемами. Катасонов констатировал, что принятых государством мер в течение «ковидного» 2020 года оказалось недостаточно.

В прошлом году банки шли навстречу заемщикам в вопросе реструктуризации кредитов, у россиян также оставались еще денежные запасы. Но в этом году все способы уже исчерпаны, поэтому риск для россиян столкнуться с личным дефолтом вырос в разы, считает эксперт.