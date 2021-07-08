Пельмени стали лидерами по росту цен в «магазинах у дома»

Цены на продукты в несетевой рознице за июнь по сравнению с маем поднялись на 1,2%, а за год - на 6,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».

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Как отмечается, стоимость пельменей, майонеза и газировки поднялась больше всего.

«По данным индекса Эвотора, в июне одним из самых подорожавших продуктов стали пельмени. Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год - на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину», - заявили в компании.

Цены на майонез и газированные напитки в июне выросли на 3%. За год удорожание майонеза составило 30%, а лимонада и других газированных напитков - лишь 7%.

Стоимость печенья, зефира и пастилы, йогуртов, кефира и мясных полуфабрикатов в «магазинах у дома» повысилась в сравнении с маем на 2%, растительного и сливочного масла, сливок, сметаны, маргарина и круп - на 1%. Пряники, конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также стали дороже на 1% по сравнению с маем.

Стоимость молока, макарон, сыра, муки, рыбных пресервов, шоколада, какао и каш в мае не поменялась, а рис, творог и мюсли стали дешевле на 1%, свидетельствуют данные «Эвотора».