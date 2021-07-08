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Пельмени стали лидерами по росту цен в «магазинах у дома»

Лера Букина
1 час назад
Цены на продукты в несетевой рознице за июнь по сравнению с маем поднялись на 1,2%, а за год - на 6,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».
Пельмени стали лидерами по росту цен в «магазинах у дома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, стоимость пельменей, майонеза и газировки поднялась больше всего.
«По данным индекса Эвотора, в июне одним из самых подорожавших продуктов стали пельмени. Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год - на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину», - заявили в компании.
Цены на майонез и газированные напитки в июне выросли на 3%. За год удорожание майонеза составило 30%, а лимонада и других газированных напитков - лишь 7%.
Стоимость печенья, зефира и пастилы, йогуртов, кефира и мясных полуфабрикатов в «магазинах у дома» повысилась в сравнении с маем на 2%, растительного и сливочного масла, сливок, сметаны, маргарина и круп - на 1%. Пряники, конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также стали дороже на 1% по сравнению с маем.
Стоимость молока, макарон, сыра, муки, рыбных пресервов, шоколада, какао и каш в мае не поменялась, а рис, творог и мюсли стали дешевле на 1%, свидетельствуют данные «Эвотора».
Депутат Госдумы Вера Ганзя предложила снижать цены по советской системе. Она считает целесообразным вернуться к советской системе не только в вопросе регулирования цен, но еще и по другим очень важным государственным позициям. По словам депутата, «пример СССР не самый плохой и надо стремиться к регулированию цен, при котором стоимость товаров снижается, а не растет».
Личный счет,Вера Ганзя,Госдума,
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