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«Пушкинская карта»: с 1 сентября появится новый вид выплат

Лера Букина
56 минут назад
С 1 сентября россиянам в возрасте от 14 до 22 лет начнут направлять новые выплаты, которые можно будет потратить на походы в театры, кино или музеи. Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Пушкинская карта»: с 1 сентября появится новый вид выплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как заявила министр культуры России Ольга Любимова, в стране появятся «Пушкинские карты», на которые государство положит по три тысячи рублей на четыре месяца. Средства можно будет потратить только на посещение культурных мероприятий. К программе присоединятся театры, музеи, концертные залы, библиотеки во всех регионах.
Анонсировал «Пушкинскую карту» президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
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