Стартапы дня: зарабатываем на разговорах с собаками и геймерах

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

FluentPet: вашей собаке есть что сказать

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Стартап из Сан-Диего CleverPet, основанный учеными-когнитивистами, разрабатывает и производит FluentPet - систему звуковых кнопок, которая позволяет собакам, кошкам и другим животным выражать свое мнение.

Для работы с системой владелец животного должен записать разные слова для разных звуковых кнопок и показать питомцу связь слова с действием. К примеру, нажимать кнопку со словом «Гулять» перед выходом с питомцем на улицу.

В CleverPet обещают, что в итоге животные научаться нажимать кнопки самостоятельно и даже использовать несколько кнопок вместе для более сложного общения.

Новый продукт CleverPet Hub позволил компании заработать 3,3 миллиона долларов за год. Системы FluentPet проданы более чем 40 тысячам клиентов. На платформе Republic для стартапа зарезервированы инвестиции в 33 100 долларов, минимальное вложение - сто долларов.

PvP: соцсеть для геймеров

Портал «InvestorPlace» рассказал о стартапе PvP - социальном сообществе для геймеров, цель которого - создать крупнейшую в мире игровую социальную платформу. PvP хочет создать сообщество, в котором эта аудитория сможет общаться и вместе наслаждаться играми.

Компания отмечает, что является частью мирового рынка с оборотом в 54 миллиарда долларов. У PvP более 116 тысяч пользователей на мобильных и других платформах. Увеличить выручку стартап планирует за счет рекламы и продажи премиальных подписок во второй половине 2021 года.

На StartEngine стартап собрал 163 795 долларов от 322 инвесторов. Минимальная инвестиция - 250 долларов. Стоимость компании оценивается в 12 миллионов долларов.

Better Family: помощь родителям младенцев

Стартап Better Family производит и продает товары для детей, призванные облегчить жизнь родителей и младенцев, - органический крем под подгузники, держатель для бутылочки (крепится к колыбели и позволяет ребенку есть самостоятельно), различные игрушки и поющий дозатор для лекарств.

Рынок товаров для ухода за младенцами стремительно растет: ожидается, что его объем увеличится с 70 миллиардов долларов до 88 миллиардов к 2027 году.

Продукты Better Family сейчас доступны в таких крупных сетях, как Walmart и Amazon. Эти товары зарегистрированы и запатентованы.