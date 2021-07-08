Бомжи в России смогут получить жилье

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства» и проработать вопрос о постановке бездомных в очередь на социальный найм жилья. Об этом пишет РИА Новости

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МВД, Минстрою, Минфину и Минздраву. Как следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, поручения даны Минтруду

«Минтруду России (А.О. Котяков), МВД России (В.А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер, направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия «гражданин без определенного места жительства»», - говорится в документе.

Также поручено разработать критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, и ведения реестра таких лиц.

При этом Минстрою и Минфину поручено проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь как «нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина».

Вице-премьер России Татьяна Голикова также предложила разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства.

Ранее житель Москвы подвергся нападению со стороны бездомного, когда отказался дать ему денег. Бомж заявил ему: «Тогда держи прививку» и воткнул шприц в спину.