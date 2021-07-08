Психолог рассказала, как научиться экономить деньги

Граждане не могут экономить из-за нехватки средств на закрытие базовых потребностей. Об этом агентству «Прайм» заявила психолог Юлия Зюганова.

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Она заявила, что люди живут по пирамиде Маслоу: когда голод утоляется, можно подумать и о более высоких задачах. Однако речи об экономии не может идти, когда не хватает средств на еду, оплату счета за ЖКХ или проезд до работы.

«Если же доход покрывает все потребности, но человек и в этом случае выходит "в ноль", есть смысл говорить о расточительстве и праздном отношении к финансам», — полагает Зюганова.

Еще одна возможная причина - финансовая безграмотность, указала эксперт. Она отмечает, что человек может покупать ежедневно кофе по дороге на работу, однако он обходится в 200-300 рублей. В месяц расход составит 7 тысяч рублей, заявила психолог.

Наиболее эффективный способ экономить деньги - убирать в труднодоступную «копилку» 20% сразу после того, как приходит зарплата. Это может быть отдельная карта, отмечает Зюганова.

Она также заявила о целесообразности обозначать для себя 10 маленьких целей и 5 крупных. К маленьким целям могут быть отнесены не столь дорогие покупки, в частности, бытовая техника, одежда, приятные мелочи. К крупным — существенные расходы, например, недвижимость, образование, автомобиль.