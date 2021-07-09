Обратная «утечка мозгов»: специалисты возвращаются в Россию

«Утечка мозгов» в развитые государства приостановилась и даже наметился обратный тренд, считают эксперты ВШЭ . Квалифицированные специалисты начали возвращаться на родину, при этом продолжая работать удаленно. Как выяснила «Газета.Ru», в Россию может вернуться до полумиллиона человек, но страна к этому не готова.

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Примерно 3,5 млн высококвалифицированных специалистов могут вернуться из Европы на родину, сохранив в европейских странах рабочее место и продолжая трудиться на удаленке. Таков итог исследования, проведенного Высшей школой экономики, Лёвенским католическим университетом и Университетом Лилля.

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"Мы назвали это обратной "утечкой мозгов": это когда у белых воротничков из числа мигрантов, работающих в Европе, появилась возможность вернутся на родину, продолжая при этом трудиться там, где и сейчас", - пояснила "Газете.Ru" одна из авторов исследования научный сотрудник факультета экономических наук ВШЭ Ирина Бакалова.

По оценке авторов, в макрорегион "Другая Европа", в который входит 17 стран, в том числе Россия, могут вернуться порядка 577 тыс. человек.

"В этом макрорегионе Россия – самая многочисленная страна, остальные несравнимо меньше. Например, Белоруссия, Сербия, Молдавия, Албания, Ватикан, Андорра, остров Мэн. Так что большинство потенциальных возвращенцев, до полумиллиона человек, - это граждане России", - подчеркнула Бакалова.

Работают в европейских компаниях на высокооплачиваемых должностях и имеют возможность работать удаленно в основном IT-специалисты, дизайнеры, менеджеры в сфере финансовых и банковских услуг, люди творческих профессий, журналисты, инженеры. Из опроса, проведенного учеными среди этих специалистов, следует, что 30% опрошенных на вопрос "готовы ли они отправиться на удаленку в другую страну" ответили "вероятно" и "очень вероятно". Еще треть пока не определились, и 40% сказали, что "скорее, нет, не готовы".

"Многие сказали, что реально имеют возможность уехать, уже договорились с работодателями, но ждут снятия ограничительных мер, связанных с пандемией", - отметила Бакалова.

При этом не все квалифицированные специалисты поедут именно на родину, чтобы работать оттуда удаленно на европейские компании. "Мотиваций для переезда несколько, самые сильные из них - благоприятный климат, то есть, многие мечтают жить на берегу моря, где-нибудь в Испании, а работодателя иметь, например, в Германии", - уточнила Бакалова. Второй мотив – "комфортные условия жизни и, наконец, желание быть ближе к родным".

Страны, в которых работа на удаленке развита сильнее всего, - это Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция. Оттуда в основном и могут возвращаться "белые воротнички".

Добро пожаловать в МВД

Минэкономразвития не смогли подготовить оперативный комментарий о том, что думают о развороте тренда российские власти и готовы ли побороться за возвращение высококвалифицированных специалистов с другими странами. Но при этом известно, что в России действует программа "золотых виз". Ее курирует ведомство. Этот проект направлен на привлечение в страну состоятельных иностранных инвесторов, готовых открывать здесь бизнес и создавать рабочие места. Для них предусмотрена процедура упрощенного оформления вида на жительство (в течение шести месяцев). Но она не подходит для менеджеров, поскольку речь идет именно об иностранцах, готовых к тому же инвестировать в РФ 30 млн рублей.

А возвращающимся из ЕС российским гражданам, менеджерам и айтишникам не стоит забывать, что если они полгода поживут в России, работая при этом на Западе, они становятся российскими налоговыми резидентами и должны будут платить налоги по месту проживания. Не считая налогов по месту работы, пояснил источник "Газеты.Ru" в правительстве.

Минтруде по поводу удаленки и возврата на родину сообщили, что в России действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

"Вопросы реализации этой программы находятся в компетенции МВД России", - уточнили в Минтруде.

Чиновники не видят открывающихся новых возможностей, считает зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов

"Можно и нужно попробовать предложить им вернуться обратно в страну, хоть немного компенсировав ту утечку интеллектуальных производительных сил, которая происходит в нашей стране, начиная с 1991 года", - заявил "Газете.Ru" депутат Щапов.

Но чтобы люди возвращались, им нужно предложить комфортные условия жизни, безопасность и видение перспективы, добавил Щапов. "А вот тут у нас пока есть серьезные проблемы. По качеству городской среды, по уровню безопасности мы сильно отстаем от западных стран", - подытожил он.

Поедут, но не сюда?

Эмиграция из России оценивается в сотни тысяч человек. С 2009 по 2019 год число выбывших из России возросло с 32 до 416 тыс., рассказал преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

"При этом официальная статистика не учитывает россиян, живущих и работающих за рубежом, но сохранивших российский паспорт. Поэтому реальные цифры могут быть выше", - отметил эксперт, добавив, что оснований для разворота тренда пока не заметно.

С ним согласен ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании UTEAM Алексей Степанов

"Если это явление и наметилось, то оно крайне редкое. Если прогнозы экспертов НИУ ВШЭ подтвердятся и такие процессы в Европе действительно начнутся, то ожидать нечто подобное в России можно не раньше чем через два-три года при условии активного стимулирования этих процессов со стороны государства и бизнеса", - подчеркнул Степанов. "Утечка мозгов" для России болезненная тема. России, конечно, следует подхватить этот тренд обратной "утечки". Стимулировать возвращение топовых специалистов на родину имеет прямой смысл с той точки государства. Ведь такие работники будут тратить заработанные за рубежом деньги на территории России, повышать потребительский спрос, наращивать интеллектуальный ландшафт", - объяснил Асмятуллин.