Эксперт: для пенсии в 90 тыс. рублей потребуются накопления в 7 млн

С каждым годом становится все очевиднее, что для достойной жизни в пожилом возрасте нужно предпринять некоторые меры заранее. Для пенсии в 90 тысяч рублей потребуется накопить примерно 7,5 миллионов рублей.

Как, откладывая ежемесячно по пять тысяч рублей, обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей, изданию Ридус рассказал пенсионный эксперт, экономист, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич.

Начать вкладывать свободные средства он предложил с инвестиций в простой пакет, состоящий из облигаций, индексных фондов акций и золота. Как свидетельствуют статистические данные прошедших лет, благодаря такому подходу можно добиться доходности в 15% годовых с вкладов. Причем важнейшим союзником в этом вопросе будет время, подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что при ежемесячных платежах в размере 5 тыс. рублей только при помощи инвестиций за 10 лет можно накопить пенсию в 17 тысяч рублей, за 15 лет — в 42 тысячи, за 20 лет — в 93 тысячи, за 25 лет — в 202 тысяч, сказал специалист.

Эксперт также пояснил, что в России граждане с опаской относятся к инвестициям и всему, что связано с этой темой, вследствие отрицательного опыта взаимодействия с разными финансовыми пирамидами в 1990-е годы 20 века. Но, по словам собеседника издания, с современной ситуацией они не имеют ничего общего.