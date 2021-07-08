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Пособие на детей 8-16 лет: кому откажут в выплатах?

Анна Безрукова
46 минут назад
Специалисты Пенсионного фонда России назвали полный перечень причин, по которым гражданам могут отказать в начислении нового денежного пособия, сообщает PRIMPRESS.
Пособие на детей 8-16 лет: кому откажут в выплатах?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Речь идет о новой выплате, которую начали начислять родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Возраст ребенка при этом должен составлять 8-16 лет включительно. При этом важно, чтобы уровень доходов в такой семьи не превышал уровня прожиточного минимума, введенного в конкретном регионе.
Россияне уже активно подают заявления на эту выплату. Но многим приходят отказы. И в связи с этим в ПФР решили озвучить полный список причин, по которым родителю не смогут назначить новое пособие.
Кроме указанного уровня доходов, в выплате будет отказано, если, например, в заявлении были приведены либо неполные, либо неверные данные. В этой ситуации заявителю предлагают донести недостающие бумаги в течение пяти дней, но если этого не будет сделано, выплату не назначат.
Еще родителям рекомендуется проверить список своего имущества: власти в настоящее время предъявляют повышенные требования к недвижимости и к движимому имуществу.
Если человек был лишен родительских прав, ему также не дадут выплату.
Также ряд причин относятся к самим детям. Если ребенку уже исполнилось 17 лет, если отменялось усыновление ребенка или если ребенок был передан под опеку другому человеку или отдан в учреждение, в выплате пособия тоже будет отказано.
Кроме всего, средства не будут выдаваться, если получатель пособия скончался или умер ребенок, получателя пособия признали недееспособным по решению суда, а также если его объявили в розыск или он сел в тюрьму.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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